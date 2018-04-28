/ «КамАЗ» опрокинулся в кювет на южноуральской автодороге

Водитель большегрузного автомобиля пострадал.

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Накануне днем на областной автодороге произошла авария с участием большегрузного автомобиля. «КамАЗ» перевернулся в кювет, 48-летний водитель машины оказался обездвижен. На место выехали спасатели Троицкого отряда Поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности региона.

27 апреля в 16:20 на 121 километре автодороги Челябинск-Троицк «КамАЗ» съехал в кювет. Прибыв на место ДТП, областные спасатели при помощи носилок транспортировали пострадавшего — мужчину 1969 года рождения, к автомобилю скорой медицинской помощи и отключили АКБ. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.