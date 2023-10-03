КамАЗ столкнулся с «Волгой» в Металлургическом районе Челябинска

О пострадавших не сообщается

Вечером 3 октября возле дома № 3г/1 на шоссе Металлургов в Челябинске грузовик КамАЗ столкнулся с «Волгой». Подробности сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.

За рулем грузовика находился 48-летний мужчина. По предварительным данным, он въехал в «Волгу», за рулем которой сидел 19-летний молодой человек. Оба автомобиля получили повреждения, о пострадавших не сообщается.





«Не отвлекайтесь на гаджеты, не нарушайте скоростной режим и сохраняйте дистанцию между транспортными средствами. Избегайте резких маневров на дороге, откажитесь от обгонов, резких перестроений», — напомнили в Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция проводит проверку.