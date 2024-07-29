КамАЗ перевернулся на Меридиане в Челябинске

Машина перегородила две полосы

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В Челябинске на Меридиане в районе улиц Ловина и Артиллерийской 33-летний водитель КамАЗа не справился с управлением. В результате машина перевернулась и перегородила движение в сторону Ленинского района. Фотографиями ДТП поделились читатели Первого областного.

Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинска, пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным, тяжелая техника опрокинулась после наезда на металлическое ограждение.

Из-за ДТП на дороге образовался затор. Сейчас движение по Меридиану регулируют сотрудники Госавтоинспекции. Водителям рекомендуют объезжать данный участок.