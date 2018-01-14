Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.6 -0.4 68.26 +0.2
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Следователи выяснят обстоятельства смерти мужчины и женщины под завалами в Копейске

Следователи выяснят обстоятельства смерти мужчины и женщины под завалами в Копейске

Погибшие могли собирать металлолом.
сегодня в 11:11
  |  Происшествия
Под обрушившимися плитами здания в поселке Бажово нашли тела двух людей. Ими оказались мужчина и женщина, предположительно, занимавшиеся сбором лома на территории заброшенного строения. Травмы для мужчины и женщины оказались смертельными. Обстоятельства, при которых они были получены, до конца не известны. Разбираться будет следственный комитет. 

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — прокомментировали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области. 

Напомним, в Копейске 12 января обрушилось здание на территории поселка Бажово. На земле оказались плиты перекрытия размером 10 на 10 метров. В общей сложности на месте работали 136 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС — 108 человек и 24 единицы техники. Под плитами обнаружили тела двух погибших людей. Их автомобиль находился неподалеку.
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Медитация и критика Сони Гудим привели команду к победе в Матче звезд КХЛ
сегодня в 16:25
Медитация и критика Сони Гудим привели команду к победе в Матче звезд КХЛ
Общество
Ледяное изваяние Святого Владимира установили на Тургояке перед Крещением
сегодня в 15:44
Ледяное изваяние Святого Владимира установили на Тургояке перед Крещением
Хоккей
Танкисты и ветераны уральских хоккейных клубов выйдут на лед в день рождения Валерия Харламова
сегодня в 15:24
Танкисты и ветераны уральских хоккейных клубов выйдут на лед в день рождения Валерия Харламова
Хоккей
Команда под руководством Сони Гудим добыла первую победу на Матче звезд КХЛ
сегодня в 14:00
Команда под руководством Сони Гудим добыла первую победу на Матче звезд КХЛ
Хоккей
Соня Гудим настраивает звезд КХЛ на игру медитацией
сегодня в 13:11
Соня Гудим настраивает звезд КХЛ на игру медитацией
Происшествия
Трех человек увезли в больницу после ночного ДТП с переворотом на М-5
сегодня в 12:54
Трех человек увезли в больницу после ночного ДТП с переворотом на М-5
Происшествия
Автобус с журналистами попал в аварию во время рабочего визита в Магнитгорск
сегодня в 12:23
Автобус с журналистами попал в аварию во время рабочего визита в Магнитгорск
Хоккей
Отель, где поселился Пол Щехура, загорелся перед первым днем Матча звезд КХЛ
сегодня в 12:11
Отель, где поселился Пол Щехура, загорелся перед первым днем Матча звезд КХЛ
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна