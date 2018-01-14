Следователи выяснят обстоятельства смерти мужчины и женщины под завалами в Копейске

Погибшие могли собирать металлолом.

Под обрушившимися плитами здания в поселке Бажово нашли тела двух людей. Ими оказались мужчина и женщина, предположительно, занимавшиеся сбором лома на территории заброшенного строения. Травмы для мужчины и женщины оказались смертельными. Обстоятельства, при которых они были получены, до конца не известны. Разбираться будет следственный комитет.



По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — прокомментировали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.



Напомним, в Копейске 12 января обрушилось здание на территории поселка Бажово. На земле оказались плиты перекрытия размером 10 на 10 метров. В общей сложности на месте работали 136 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС — 108 человек и 24 единицы техники. Под плитами обнаружили тела двух погибших людей. Их автомобиль находился неподалеку.