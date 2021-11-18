МЧС предупреждает южноуральцев об опасности печного отопления

С наступлением холодов спасатели отмечают всплеск «печных» пожаров

С наступлением холодов жители Челябинской области начали активно разжигать печи. В то же время спасатели отмечают, что на отопительный сезон приходится пик «печных» пожаров, и чаще всего это связано с неправильной эксплуатацией или установкой печей. Как устанавливать их и пользоваться печами, чтобы не допустить пожара, — в инструкции ИА «Первое областное».

Как сложить печь и правильно ее эксплуатировать

Если вы только собираетесь сложить печь или вам необходимо починить ее, воспользуйтесь услугами человека, который хорошо знаком не только с устройством печей, но и правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

Перед тем как начать пользоваться печью, сначала проверьте ее, очистите дымоходы от сажи и побелите. Сама печь, кстати, тоже должна быть белого цвета, так как на белом фоне можно сразу определить все неисправности и трещины, которые могут привести к пожару.

«Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 сантиметров»,— напомнили в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Челябинской области.

Кроме того, для защиты пола перед топкой печи следует положить металлический лист размером 70 на 50 сантиметров. Под каркасными печами полы необходимо защитить кровельной сталью. Высота ножек у печей должна быть не менее 10 сантиметров.

Что запрещено делать при эксплуатации печи

Растопив печь, ни в коем случае нельзя оставлять ее без присмотра. Не стоит поручать надзор за ней детям.

Нельзя раскладывать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе.

Запрещается применять для розжига керосин, бензин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Не следует топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

Нельзя топить печь во время проведения в помещениях собраний и прочих массовых мероприятий.

Запрещено перекаливать печи.

Опасно для жизни устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям.





Правила поведения при пожаре

Если по неосторожности пожар все-таки возник, следует незамедлительно сообщить о происшествии по телефонам 01 или 112. Пожарным необходимо четко назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию. За пределы здания следует сразу же вывести пожилых людей, инвалидов, больных и детей и по возможности использовать имеющиеся под рукой подручные средства для тушения пожара до приезда спасателей.