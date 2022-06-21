К ТРК «Урал» в Челябинске стянулись автомобили экстренных служб

Рассказываем, что происходит в торговом комплексе

Сегодня утром, 21 июня, в Челябинске из ТРК «Урал» эвакуировали всех посетителей, к зданию подъехали автомобили экстренных служб. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.

«Что-то происходит у „Урала“. Большое количество пожарных машин, автомобиль службы спасения. Всех эвакуируют. По рупору сообщают о пожарной опасности и просят покинуть здание. Никогда не видела столько техники»,— передает очевидец.

«Очень много техники, сотрудники МЧС бегают с какими-то бумагами»,— добавляет второй очевидец.

Однако в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области журналисту Первого областного агентства сообщили, что на данный момент в ТРК «Урал» проходят учения.

«Все хорошо, в здании проходят пожарно-тактические учения»,— уточнили в ведомстве.