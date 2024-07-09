К поискам пропавшего под Еткулем мальчика привлекут еще шесть служебных собак

Дополнительные бригады кинологов начнут работать уже в семь вечера

Под Еткулем продолжаются поиски 14-летнего мальчика с ДЦП, который пропал в лесу, пока родители собирали грибы. Сегодня вечером на месте начнут работать дополнительные бригады кинологов, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«В 19:00 приступают к работам еще шесть кинологических расчетов в дополнение к работавшим ранее. Место обследования будет определено совместно с сотрудниками правоохранительных органов и волонтерами „ЛизаАлерт“», — поясняют в пресс-службе.

Сейчас в акватории озера Бектыш работает водолазная группа специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Челябинской области. Сотрудники полиции, казаки, волонтеры продолжают обследовать прилегающую территорию.

К пяти часам вечера мобильный отряд поисково-спасательной службы проверил 18 колодцев.