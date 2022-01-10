«К ответственности нужно привлечь управляющую компанию»: дочь погибшей от отравления угарным газом женщины считает, что трагедия случилась из‑за халатности

Жертвами ЧП стали пять человек

Днем 24 ноября из-за распространения угарного газа в двух квартирах одного из домов по улице Аносова в Златоусте скончались пять человек. Неисправное оборудование привело к гибели четверых молодых людей в одной квартире, а по стояку газ просочился в квартиру этажом выше — там скончалась 60-летняя Евгения Раздробина. Ее дочь Юлия опасается, что к ответственности не привлекут управляющую компанию и газовую службу, которые, по ее мнению, не уследили за правильностью установки оборудования. Об этом женщина рассказала Первому областному информагентству.

Напомним, тела 22-летней, двух 20-летних девушек и 25-летнего мужчины нашли вечером. Одна из жертв снимала квартиру по улице Аносова, к ней пришли друзья.

«Во всех квартирах этого дома установлены газовые котлы. По нашим данным, собственник злополучной квартиры установил котел кустарным способом. Была полностью нарушена технология. Вентиляционная система не работала. Вывод газа был неправильно установлен или вообще зашит в пластиковые панели для вида. Насколько мне известно, в этой квартире часто устраивали посиделки и ванной комнатой гости пользовались нечасто. Но в день ЧП девушки решили помыться, открыли горячую воду, тогда и случилась утечка. Одну из погибших нашли прямо в ванне, вторую — на полу», — рассказала Юлия Раздробина.

Брат женщины, который живет в Златоусте, утром в день трагедии приезжал к маме — ей показалось, что в квартире пахнет газом.

«Брат тогда все проверил — это его квартира все в ней он делал по уму, все документы на руках и были предоставлены следователям. С нашим газовым котлом все было в порядке. Мама погибла от отравления угарным газом, а он запаха не имеет. На следующее утро брат прочитал новость о том, что найдены мертвыми четыре человека в квартире этажом ниже, сразу позвонил маме, она не ответила. Он поехал к ней на работу, там сказали, что на смену она не вышла», — продолжила дочь погибшей.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц»). Юлия уверена, что к ответственности необходимо привлечь не только собственника квартиры, но и сотрудников управляющей компании и газовой службы, которые должны были контролировать установку оборудования.

«Жители дома рассказывают, что неоднократно отправляли вопросы в УК именно из-за проблем с газом, а ответов никто так и не получил. Родители одной из погибших девушек с нами на связи, они тоже хотят справедливого суда и наказания для всех причастных к этой трагедии», — отметила Юлия Раздробина.

В ближайшее время брат Юлии ознакомится с материалами дела и узнает, кто стал его фигурантом.