К 16 годам лишения свободы приговорен житель Троицка за изготовление наркотиков

Из дома, автомобиля и тайников подсудимого изъято три миллиона рублей

Областной суд на днях вынес приговор по уголовному делу о незаконном производстве пяти килограммов наркотических средств: 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 600 тысяч рублей.

Житель Троицка оборудовал дома небольшой заводик по производству мефедрона. Он приобрел необходимую химическую посуду, реагенты, изучил рецепт и произвел больше пяти килограммов наркотиков. Для сбыта он создал интернет-магазин и разместил свой продукт в 23 тайниках в Троицке и других городах области.

Областной суд признал жителя Троицка виновным в незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Его доход (свыше 3 миллионов рублей) обращен в доход государства.