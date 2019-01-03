/ Известный спортсмен призывает южноуральцев поддержать пострадавших

Владимир Иванов выражает свои соболезнования Магнитогорску.

Профессиональный бадминтонист Владимир Иванов присоединяется к акции «Магнитка, мы с тобой!». Сегодня спортсмен записал видеообращение, в котором выразил свои соболезнования и призвал южноуральцев поддержать пострадавших.

Сейчас я нахожусь в Индии. Совместно с общественной палатой Челябинской области решили поддержать акцию в честь пострадавших при взрыве газа. Через некоторое время я выйду на корт с надписями, напоминающими о трагедии. На ракетке чёрным маркером написал «Магнитогорск», на кроссовках — «Магнитогорск, мы с тобой». Считаю, что власти делают всё возможное. Теперь нам с вами важно не оставаться в стороне. — рассказал «Первому областному» Владимир Иванов.

Ближайшие несколько игр спортсмен проведет в экипировке с надписями в поддержку жителей Магнитогорска.