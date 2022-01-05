Известный челябинский блогер Батя попал в аварию под Златоустом

Пострадала актриса Елена Козина, у девушки компрессионный перелом позвонка со смещением

Под Златоустом известный видеоблогер Виталий Орехов попал в ДТП. Виталий занимается съемкой юмористических роликов, особенно в сети популярен его образ Бати. На YouTube-канале блогера два миллиона подписчиков. 4 января автомобиль «Тойота», в котором находился Виталий и другие пассажиры, не вписался в поворот, вылетел с дороги и врезался в кучу грунта.

Источник фото: YouTube-канал Виталия Орехова

Как рассказал блогер в своем Инстаграме, он отделался ушибами, а вот другим пассажирам повезло меньше. Блогер Елена Козина, постоянная актриса юмористических скетчей Виталия Орехова, получила компрессионный перелом позвонка со смещением, задет спинной мозг. Девушку доставили в Челябинск в областную клиническую больницу № 3. Перед операцией Елена выложила в свой Инстаграм «сториз», где призналась, что не чувствует ног.

«Не чувствую ног. Кажется, я не смогу ходить. Виталю в палату не пускают, с ним все ок», — написала Елена из больницы.





Источник фото @elenakozina_ b и @batyaorekhov

Хирурги шесть часов оперировали девушку. Как сообщают друзья Елены, операция прошла успешно, но точных прогнозов медики пока не дают.

Помимо Елены пострадали ещё два человека. Брат Виталия Валерий Орехов был за рулем, он получил перелом ноги, сотрясение и ушибы. Его жена Мария тоже повредила позвоночник.

«Девочки были не пристегнуты», — сообщил Виталий.

Елена Козина и Виталий Орехов. Источник фото @elenakozina_

Информацию о факте ДТП подтвердили в ГУ МВД России по Челябинской области. Авария произошла на шестом километре автодороги Магнитка-Златоуст в 01:20, недалеко от Черной скалы.

«Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем „Тойота“, по предварительной информации не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим наездом на препятствие», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В свою очередь Виталий Орехов подчеркнул, что ночью 4 января шел снег, дорога была не чищена, и при этом в месте, где произошло ДТП, отсутствовал знак «опасный поворот».