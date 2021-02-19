Олегу Извекову сегодня, 19 февраля, будет предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.
«Временно исполнять обязанности вице-мэра по экономическому развитию и инвестициям будет заместитель главы Челябинска Валерий Смирнов», — уточнил Владимир Сафонов.
Как ранее сообщало Первое областное информационное агентство, Олег Извеков 18 февраля задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Сегодня, 19 февраля, суд Центрального района постановил взять его под стражу на два месяца — до 17 апреля.
По версии следствия, подозреваемый получил взятку в размере 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта в 2020 году.
По данным источника в правоохранительных органах, контракт, продвинутый вице-мэром, был заключен в период весеннего локдауна и, вероятно, касался антиковидных закупок администрации Челябинска.