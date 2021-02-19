Извекову предложили уволиться с поста вице-мэра Челябинска

В городской администрации уже нашли временную замену

Олегу Извекову сегодня, 19 февраля, будет предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

«Временно исполнять обязанности вице-мэра по экономическому развитию и инвестициям будет заместитель главы Челябинска Валерий Смирнов», — уточнил Владимир Сафонов.

Как ранее сообщало Первое областное информационное агентство, Олег Извеков 18 февраля задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Сегодня, 19 февраля, суд Центрального района постановил взять его под стражу на два месяца — до 17 апреля.

По версии следствия, подозреваемый получил взятку в размере 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта в 2020 году.

По данным источника в правоохранительных органах, контракт, продвинутый вице-мэром, был заключен в период весеннего локдауна и, вероятно, касался антиковидных закупок администрации Челябинска.



