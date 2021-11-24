Изгонял «демона»: южноуралец жестоко убил жену и вовлек в преступление дочь

Мужчину признали невменяемым

Сегодня, 24 ноября, в Челябинском областном суде огласили постановление по делу 46-летнего жителя Нязепетровска. Он освобожден от уголовной ответственности за жестокое убийство жены и вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Трагедия развернулась в одной из квартир в Нязепетровске 11 ноября прошлого года. Эдуард Я. вместе с супругой Юлией проводили вечер, распивая спиртное. Как рассказали в суде и потом подтвердили родственники участников этой истории — делали они это регулярно на глазах у трех дочерей тринадцати, девяти и четырех лет. В роковой вечер обвиняемому стало особенно плохо — на фоне алкогольной зависимости второй стадии, острой интоксикации, которая поспособствовала психическому расстройству, он решил убить жену. Точнее, как потом сообщит Эдуард Я., не жену, а «демона». Мужчина подумал, что в Юлию вселилась нечисть. Он жестоко бил жену по голове и телу, наносил ей удары металлическими совками и ножом. Весь ужас этой жуткой истории состоит еще и в том, что он вовлек в убийство девятилетнюю дочь. Он заставил ребенка бить мать по голове совками. Школьница пыталась остановить отца и отказывалась участвовать в преступлении, но мужчина сказал, что за сопротивление выкинет ее в окно. Девочка повиновалась. Со слезами на глазах, в страхе, дочь нанесла матери три удара по голове. Тогда женщина была еще жива. Эдуард указывал девочке, куда именно стоит бить. Женщина скончалась от множественных ударов острыми и тупыми предметами. От ее лица не осталось ничего. А в конце изуверств супруг воткнул ей нож в глаз.

«Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, Я. совершил инкриминируемые ему деяния в состоянии невменяемости, в остром интоксикационном психозе с искажениями восприятия, бредовыми переживаниями, психомоторным возбуждением и последующей тотальной амнезией происшедшего», — говорится в постановлении суда.



Следователям и родственникам Эдуард Я. так и сказал: «Это не Юля, это демон. Я убивал демона».

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 4 статьи 150 («Вовлечение родителем несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления путем угроз»).

До заседания и после рядом с Эдуардом Я., облаченным в больничное одеяние, сидела его мать Любовь. Утешала. Любовь Я. — маленькая, уже пожилая, седовласая женщина, рассказала ИА «Первое областное», что теперь все три девочки живут с ней, она будет оформлять опекунство.

«Старшей не было дома в день трагедии. Они сейчас все маму и папу вспоминают. Средняя, которой все это пришлось пережить, оправилась, чувствует себя хорошо. Мне мой второй сын помогать будет теперь. Вот в старости троих детей воспитывать буду. Юлия тоже ведь пила постоянно, когда сын в командировку уезжал — сразу за бутылку. Мне всех жалко в этой истории. Всех. Родителям Юлии дети не нужны, да и не отдали бы им. О девочках мы позаботимся, они в порядке, общаются со сверстниками. Сын не понимает, действительно не понимает, как это все произошло. Он, когда прочитал материалы дела, сказал: „Мама, я не мог этого сделать!“», — рассказала женщина.

Суд признал Эдуарда Я. невменяемым. Его освободили от уголовной ответственности и назначили принудительное лечение в специализированном медучреждении.