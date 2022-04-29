Избитая в челябинском лифте девушка отказалась подавать заявление на своего обидчика

Потерпевшая уехала в Казахстан

Челябинская полиция провела проверку по факту публикаций в СМИ видео из лифта дома по Университетской Набережной. На кадрах видно, как молодой человек набрасывается на девушку и наносит ей сильные удары. Полицейские установили личность пострадавшей, однако она не стала писать заявление на обидчика. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

«Полицейские связались с девушкой по телефону. Она не обращалась в правоохранительные органы и медицинские учреждения. Девушка проживает в Казахстане и от написания заявления отказалась», — рассказали в УМВД по Челябинску.