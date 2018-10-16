/ Четверо мужчин жестоко избили троичанина

Мужчина находится в больнице.

Полиция Челябинской области проводит проверку по факту избиения четырьмя мужчинами жителя Троицка. Инцидент попал на видео, которое сняли сами избивавшие, однако показать его сайт «Первый областной» не может по этическим соображениям.

На кадрах записи отчетливо видно, как четверо мужчин в спортивных костюмах и медицинских масках, руками, ногами и палками наносят беззащитному мужчине удар за ударом. Сам пострадавший при этом не отбивается, только кричит от боли.

Мы стараемся для тебя. Мы не хотим с тобой терять отношения. Смотри. Вот эта вот крыса кинула тебя. Хотела нажиться на том, как ты зарабатываешь. Как вы там зарабатываете. Ну и мы сейчас, в данный момент, зарабатываем. — говорит один из наносивших удары.

В конце видео в кадр попадает пистолет, которым также угрожают пострадавшему. В конце концов, пострадавший теряет сознание. Избивающих его парней, впрочем, это не останавливает, они пытаются привести его в чувства, продолжая наносить удары. После этого ему ломают пальцы на руках, а затем бросают на землю.

По одной из версий, мужчине «попало» за кражу наркотиков. Сейчас полиция проводит проверку не только по факту избиения, но и на причастность участников инцидента к распространению запрещенных веществ. Также известно, что пострадавший попал в больницу.