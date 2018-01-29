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/ 20-летний челябинец избил трехлетнего ребенка

20-летний челябинец избил трехлетнего ребенка

В момент происшествия мама маленькой девочки была на работе.
сегодня в 14:56
  |  Происшествия

Трехлетнюю девочку с многочисленными травмами госпитализировали в Курчатовском районе в Челябинске. По версии следствия, ее избил 20-летний сожитель матери. Молодой человек сам обратился в скорую помощь, когда оценил масштабы трагедии. У ребенка диагностировали перелом бедренной кости и ушибы. Обидчика задержали, возбуждено уголовное дело. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего). — пояснили сайту «Первый областной» в Следственном управлении СКР по Челябинской области.

Вопрос о предъявлении обвинения, а также — об избрании меры пресечения пока решается.

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