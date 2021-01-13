Засор в канализации стал причиной коммунальной аварии в центре Челябинска

Хлынувшая на поверхность вода чуть не превратила один из дворов в каток

В Челябинске сегодня днем, 13 января, произошла коммунальная авария. Горожане пожаловались, что на улице Худякова, в районе дома № 12, из-под земли на дорогу и тротуары льется поток воды. В морозы, которые сейчас стоят в столице Южного Урала (сегодня на улице около −25 градусов, ночью синоптики прогнозируют снижение до −40), это может привести к печальным последствиям как для пешеходов, так и для автомобилистов.

В мэрии Челябинска сообщили, что выход воды наружу произошел из-за засора самотечного канализационного коллектора мусором. Засор уже устранен бригадой МУП «ПОВВ».

«Дорожное полотно по примыкающей улице Верхнеуральской будет приведено в порядок в максимально короткие сроки. Излива воды на проезжую часть улицы Худякова не допущено», — рассказали в администрации города.

В настоящее время коммунальные службы ликвидируют последствия потопа, но горожанам рекомендуется быть осторожными на этом участке дороги.