Из-за утренней аварии на трассе М-5 под Златоустом сохраняются пробки

Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение

На трассе М-5 «Урал» под Златоустом продолжается ликвидация последствий аварии, случившейся утром 23 мая. Автолюбители сообщают о пробке из нескольких десятков грузовых и легковых автомобилей.



Напомним, утром 23 мая на 1726-м километре М-5 водитель грузовика «Вольво» не справился с управлением. Фуру вынесло на встречную полосу, где грузовик столкнулся с «Ладой-Грантой». Водитель легкового автомобиля госпитализирован.

Судя по кадрам видеосъемки УГИБДД по Челябинской области, опрокинувшийся грузовик развернуло поперек трассы, из-за чего и возникла пробка.

В настоящее время на месте аварии организовано реверсивное движение, кроме того, водители могут объехать пробку по маршруту Златоуст — Медведевка — Куваши.