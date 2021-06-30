Из-за столкновения шести авто на Копейском шоссе в Челябинске остановилось движение

ДТП обошлось без пострадавших

Сегодня утром, 30 июня, на дороге рядом с домом № 16б по Копейскому шоссе столкнулись шесть автомобилей. На месте аварии образовалась пробка. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинску.

По предварительным данным, грузовик «Интернационал» столкнулся с автомобилями ПАЗ и «Газель», которые двигались в попутном направлении. После удара «Газель» влетела в «Хендай», «Киа» и «Форд».

«ДТП обошлось без пострадавших. Все обстоятельства устанавливаются», — уточнили в городской Госавтоинспекции.

Из-за аварии на Копейском шоссе образовалась большая пробка, которую южноуральцам придется перетерпеть в зной.

