Из-за прорыва дамбы под Карабашом затоплен 3-километровый участок дороги

Движение по отрезку Миасс – Карабаш – Кыштым закрыто в оба направления

Из-за порыва дамбы на Киалимском водохранилище, который произошел во время продолжительных ливней в Челябинской области, затопило дорогу Миасс – Карабаш – Кыштым, сообщает министерство дорожного движения и транспорта региона.

Движение закрыто в обоих направлениях на участке с 35 по 38 километр.

«Убедительно просим водителей воздержаться от поездок в данном направлении и по возможности искать альтернативные пути объезда», — просит ведомство.

Полиция сообщает, что личный состав обеспечивает охрану общественного порядка и патрулирование в зоне подтопления.

Напомним, накануне на Челябинскую область обрушился сильный циклон. Дожди не прекращаются вторые сутки. В зоне подтопления в эти минуты оказалось пять поселков: Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево. Люди готовы к эвакуации. В Карабашском городском округе введен режим ЧС.