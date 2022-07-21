Сегодня, 21 июля, в плавильном цехе Челябинского электрометаллургического комбината загорелся трансформатор, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Из цеха эвакуировались 25 работников, угрозы распространения огня не было.
«На месте работают 4 звена ГДЗС. Водоснабжение организовано от пожарных гидрантов», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.
На ЧЭМК сообщили, что угрозы производству нет, никто не пострадал. Здание комбината во время происшествия обесточили.
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