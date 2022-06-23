Из-за пожара в многоквартирном доме в Магнитогорске эвакуировали 15 человек

Человеческих жертв нет

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Сегодня, 23 июня, в квартире на пятом этаже дома № 126/1 по улице Суворова в Магнитогорске случился пожар. По маршевым лестницам эвакуировали 11 человек, в том числе 1 ребенка, с помощью спасательных комплектов на свежий воздух вывели еще 4 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

На месте работали 4 автоцистерны и 18 человек личного состава МЧС.

«Горение локализовано и ликвидировано, проводится проливка», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Люди на пожаре не пострадали. От отравления продуктами горения погибли кошка и собака.

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