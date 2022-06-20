Из-за пожара в миасской многоэтажке эвакуировали 15 человек

Загорелась комната на 8‑м этаже

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 20 июня, в общежитии по улице 8 июля в Миассе вспыхнул пожар. Специалисты МЧС эвакуировали из дома 15 человек, в том числе 5 детей. Еще 35 жильцов самостоятельно покинули здание, сообщает городской пожарно-спасательный гарнизон.

«На место происшествия прибыли 8 единиц пожарной техники по повышенному номеру сложности тушения возгорания. Для проведения разведки и тушения было сформировано 2 звена газодымозащитной службы. Первым делом силы были брошены на спасение людей», — рассказали в ведомстве.

Причину возгорания устанавливают специалисты госпожнадзора.