Из-за пожара в кыштымской многоэтажке на улицу эвакуировали 25 человек

Помещение, в котором вспыхнул огонь, нежилое, однако доступ к нему открыт

В Кыштыме на четвертом этаже жилого дома по улице Юлии Ивачевой вспыхнул пожар. Три звена газодымозащитной службы эвакуировали 25 человек, в том числе и 10 детей. Об этом 3 октября сообщили в 8-м пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибывшие пожарные приступили к тушению огня, который охватил комнату площадью в 20 квадратных метров на четвертом этаже. В этом помещении никто не живет, однако оно находится в открытом доступе, и пожар здесь случается уже не в первый раз.

«Пожар ликвидировали за 30 минут. Три звена газодымозащитной службы эвакуировали 25 человек, в том числе и 10 детей», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.