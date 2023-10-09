Сегодня, 9 октября, в школе № 28 в Курчатовском районе Челябинска загорелись ноутбук и принтер в кабинете заведующего хозяйством, сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Огонь вспыхнул на первом этаже, площадь возгорания — 1 кв. м. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.
Занятия продолжаются в прежнем режиме.
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