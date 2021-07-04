Из-за непогоды копейские спасатели эвакуировали с пляжа отдыхающих

Накануне в городе-спутнике прошел крупный град с ливнем

Днем 3 июня жители Копейска отдыхали на карьере Пески, когда разыгралась непогода. Из-за сильного града добраться до безопасного места горожане не могли, тогда им на помощь прибыли спасатели. Подробнее о произошедшем рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

О том, что на карьере застряли жители Копейска с детьми, на номер 112 сообщили местные жители. На место сразу же направились сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона, чтобы уточнить обстановку.

«На месте сотрудники МЧС приняли решение о взаимодействии с администрацией городского округа. Был запрошен автобус, на котором до автостанции Копейска были эвакуированы 20 взрослых и 20 детей. Пострадавших в результате происшествия нет»,— сообщили в «чрезвычайном» ведомстве.

Накануне непогода в Копейске действительно разыгралась не на шутку: помимо ливня на город обрушился град размером с куриное яйцо и даже больше. Местные жители пожаловались в социальных сетях на то, что град повредил автомобили и побил огороды. В Челябинске также прошел ливень с градом.