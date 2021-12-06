Из-за непогоды аэропорт Магнитогорска не принял два рейса

Самолеты экстренно приземлились в Челябинске

Сегодня, 6 декабря, в аэропортах городов Оренбург и Магнитогорск в связи с неблагоприятными метеоусловиями задерживаются авиарейсы. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Так, рейс авиакомпании S7 Airlines по маршруту Москва (Домодедово) — Магнитогорск и рейс авиакомпании «Икар» по маршруту Санкт-Петербург — Магнитогорск экстренно приземлились в аэропорту Челябинска.

В настоящее время в аэропортах ожидают вылеты более 750 пассажиров.

Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры.