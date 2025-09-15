Из-за массового ДТП в Челябинске закрыли въезд на Шершневскую плотину

Пробка у водохранилища достигла нескольких километров

В Челябинске полностью закрыли въезд на плотину у Шершней со стороны улицы Худякова. Очевидцы сообщают, что машины разворачивают и отправляют через северо-запад. Ограничения ввели из-за столкновения сразу нескольких машин.

Авария произошла утром 15 сентября. Поврежденные автомобили заняли сразу несколько полос движения, из-за чего образовалась многокилометровая пробка. Видео с места аварии вы можете увидеть в нашем телеграм-канале.

Поначалу на плотине ввели реверсивное движение, чтобы потоки смогли разъехаться. Затем въезд со стороны Худякова полностью перекрыли, объехать можно через Университетскую набережную.

Как сообщили в ГАИ города, на месте работают три экипажа ДПС, а также спасатели, но практических мероприятий сотрудники МЧС не проводили.

Напомним, сегодня утром, 15 сентября, Челябинск встал в семибалльные пробки.