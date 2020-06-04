Из-за маршрутки сбили ребенка на пешеходном переходе в Златоусте

Девочка с травмами была доставлена в больницу.

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В Златоусте несовершеннолетняя девочка была сбита на пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие попало на кадры видеорегистратора. На записи видно, как на пешеходном переходе стоит девочка. Автомобиль «Лада» тормозит перед переходом, девочка начинает переходить дорогу, но в это время «легковушку» сзади толкает маршрутка.

«По словам водителя автобуса, девочка перебегала дорогу, а легковая машина резко затормозила и маршрутчик въехал в нее. Он видимо хотел ее объехать, потому что видел, что расстояние маленькое. Не знаю, в каком состоянии девочка, но тут уже была скорая, когда я подъехал», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ очевидец происшествия.

Водитель маршрутного такси утверждает, что пешеход появился на проезжей части внезапно и ему пришлось предпринимать попытки увернуться.

«Неожиданно появился пешеход, водитель легковой машины среагировал, я среагировал, но не выбрал расстояние безопасного движения», — прокомментировал ситуацию водитель маршрутного такси.

Водитель «Лады Веста» отмечает, что пешехода он видел заранее и остановился, чтобы пропустить девочку.

«Ехали на работу, все было, как обычно. Остановились на пешеходном переходе. После того, как девушка начала движение по пешеходному переходу, сзади поступил сильный толчок и девушка перелетела через машину. Маршрутка нас сзади догнала. Мы уже стояли на переходе, после этого в нас врезалась маршрутка, и после этого наша машина начала движение. Следов торможения маршрутки практически не было, только в самом конце, такое впечатление, что он просто не увидел, что перед ним», — делится воспоминанием об аварии водитель автомобиля «Лада Гранта».

В Госавтоинспекции отметили, что во время происшествия девочка получила травмы и была госпитализирована.

«Сегодня, 4 июня 2020 года в 8 утра у дома № 175 по Аносова произошел наезд автомобиля „ГАЗель“ под управлением водителя 1961 года рождения на автомобиль „Лада Веста“, под управлением водителя 1985 года рождения. После чего произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя 2006 года рождения была доставлена в травмкабинет городской больницы», — сообщили корреспонденту медиахолдинга ОТВ в Госавтоинспекции Златоуста.

Состояние девочки пока не известно, ей оказывают необходимую помощь врачи. По предварительным данным, у нее закрытая черепно-мозговая травма.