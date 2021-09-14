Из-за короткого замыкания здание ЧелГУ покинули 130 человек

ЧП случилось во втором корпусе университета

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Сегодня, 14 сентября, в одной из аудиторий второго корпуса Челябинского госуниверситета произошло короткое замыкание. На улицу эвакуировались 130 человек. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о коротком замыкании поступило на пульт дежурного в 12:08.

«Последующего задымления не было. До прибытия пожарных на улицу самостоятельно вышли 100 студентов и 30 человек персонала. Пострадавших нет», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Сейчас учреждение работает в штатном режиме.