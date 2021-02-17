Сегодня, 17 февраля, в детском саду № 55 по улице Федорова, 8, в Челябинске произошло короткое замыкание. Работники учреждения вывели на улицу более 60 воспитанников. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
В чрезвычайное ведомство поступил звонок от сотрудника детсада — он сообщил, что сработала пожарная сигнализация. Детей оперативно эвакуировали на улицу.
«Пожарные выехали на вызов и выявили короткое замыкание, которое не привело к дальнейшему возгоранию. Путем проветривания удалось ликвидировать небольшое задымление», — сообщили Первому областному информагентству в ГУ МЧС.
В новом здании детсада моментально сработала система оповещения, что позволило избежать пожара.