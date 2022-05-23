Из-за ДТП с троллейбусом образовалась пробка на Комсомольском проспекте в Челябинске

На легковушку упал токоприемник

В Челябинске вечером 23 мая произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового авто. Около 17 часов токоприемник электротранспорта упал на машину в соседнем ряду, сообщили очевидцы.

По словам водителей, движение троллейбусов остановилось, образовалась пробка. По фото видно, что машине не получила серьезных повреждений.





По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в Челябинске сейчас ситуация на дороге оценивается в 6 баллов.

Напомним, еще одно ДТП с участием троллейбуса произошло на Свердловском проспекте. Автомобиль «Лада-Гранта» оказался зажат между автобусом и троллейбусом. Как сообщили ИА «Первое областное» в ГИБДД города, аварию спровоцировал водитель автобуса, которому стало плохо за рулем.