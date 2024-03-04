Из-за ЧП на железнодорожном мосту в Самарской области изменен маршрут поезда Москва — Челябинск

Работает круглосуточная горячая линия для пассажиров

Сегодня, 4 марта, в результате взрыва поврежден железнодорожный мост через реку Чапаевка на перегоне Звезда — Чапаевск Самарской области Куйбышевской железной дороги. Из-за ЧП изменено движение поездов, сообщили в пресс-службе РЖД.

Так, поезд № 10 Москва — Самара отправился через станцию Жигулевск и прибыл в конечный пункт с задержкой на 1 час 47 минут.

Этим же маршрутом пройдут поезда № 110 Пенза — Самара, № 14 Москва — Челябинск, № 131 Орск — Москва и № 124 Белгород — Новосибирск.

Поезда № 50 Москва — Самара, № 32 Москва — Орск, № 132 Москва — Орск проследуют через станцию Кинель.

«Пассажиры поездов дальнего следования, опаздывающих более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. На вокзале Безенчук организована раздача воды и чая», — сообщили в пресс-службе РЖД.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00.

Как ранее сообщал наш сайт, на станции Ботанической в Екатеринбурге случилось задымление в одном из вагонов электропоезда «Орлан», прибывшего из Челябинска.