Из-за частых аварий на новой улице Челябинска установят светофоры

Дорожные объекты появятся в 2021 году

На двух перекрестках улицы 250-летия Челябинска участились автоаварии — «бьются» почти каждый день. Установить светофоры просят жители расположенных рядом микрорайонов, отмечая, что на одном из перекрестков находится школа — образовательный центр «Ньютон». Когда в аварийном месте появится светофор, выяснил корреспондент Первого областного информагентства.

«Мы играем в рулетку каждый день, выезжая на работу на перекресток улиц 250-летия Челябинска и Макеева. При отсутствующих светофорах на этой оживленной развязке часто происходят аварии с участием сразу нескольких машин. Недавно водитель такси, в попытке проскочить перед едущей по главной дороге машиной, не рассчитал свои возможности и оказался у нее на пути. Удар получился настолько сильным, что смятый автомобиль отбросило на несколько метров. Машина влетела в электрическую опору на пешеходном переходе около школы. Сколько это будет продолжаться, неизвестно. Очень страшно за детей, переходящих дорогу», — говорит жительница соседнего микрорайона Анна Гласнер.

С опаской новые перекрестки проезжают не только местные жители. Таксист Ринат рассказал, что в день бывает в опасном месте не менее пяти раз.

«Приходится крутить головой, если я еду не по главной, чтобы не столкнуться с кем-то из водителей. Пешеходы иногда выручают автомобилистов. По-другому сложно проехать этот перекресток. Когда кого-нибудь собьют, тогда светофор и поставят», — поделился водитель такси.

В пресс-службе ГИБДД Челябинска уточнили, что в последние два месяца на перекрестке улиц Татищева и 250-летия Челябинска случилось одно ДТП без пострадавших, а на пересечении улиц Академика Макеева и 250-летия Челябинска — две аварии, и одна из них с пострадавшими.

«У нас очень много ДТП, которые составляются по европротоколу, а не в ГИБДД», — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В пресс-службе администрации Челябинска напомнили, что дорожно-строительные мероприятия на пересечении ул. 250-летия Челябинска — ул. Татищева завершены 30 ноября. Проектом на этом месте светофор не предусмотрен.

«В ближайшие месяцы специалистами комитета дорожного хозяйства города Челябинска и подрядной организации будет осуществляться мониторинг дорожно-транспортной ситуации на перекрестке, по итогам которого будет принято решение о необходимости обустройства светофорного объекта на пересечении ул. 250-летия Челябинска — ул. Татищева», — сказали в мэрии.

По проекту строительства ул. Академика Макеева на участке от ул. 250-летия Челябинска до пр. Героя России Родионова Е. Н. предусмотрено обустройство светофорного объекта на пересечении ул. Академика Макеева — ул. 250-летия Челябинска.

Строительно-монтажные работы запланированы на 2021 год.