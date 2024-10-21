Из Узбекистана в Челябинск прилетели пять лазерных прицелов без документов

Изъятые коллиматоры таможенники отправили в войсковую часть Чебаркуля

Челябинские таможенники задержали пять лазерных прицелов стоимостью 250 тысяч рублей. Коллиматоры без соответствующих документов были ввезены воздушным транспортом из Узбекистана, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с нормами законодательства для перемещения товара данной категории необходима специализированная лицензия, так как устройство является „товаром двойного назначения“ и может быть использовано в военных целях. Однако получатель не смог представить надлежащие документы», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Решением суда лазерные прицелы конфискованы и обращены в доход государства.

Добавим, с начала текущего года Челябинская таможня передала в органы, уполномоченные на распоряжение конфискованным имуществом, товары общей стоимостью более 1 миллиона рублей.