Из торгового центра в Челябинске эвакуировали около сотни человек

Пожарные направили на место происшествия восемь спецмашин

Сегодня, 13 мая, из торгового центра у памятника Курчатову в Челябинске из-за короткого замыкания эвакуированы около 100 человек. На место происшествия были направлены восемь пожарных расчетов и 32 огнеборца. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

«На пульт дежурного диспетчера поступило сообщение из здания на проспекте Ленина, 86. Так как это здание с массовым пребыванием людей, туда были отправлены восемь пожарных расчетов и 32 огнеборца — по повышенному номеру сложности. Выяснилось, что короткое замыкание произошло в микроволновке в подсобном помещении. Посетители и работники здания эвакуировались до приезда пожарных», — рассказала сотрудник пресс-службы МЧС России по Челябинской области Юлия Субтельная.

После того как пожар был исключен, часть спецмашин была отозвана. Пожарные проверили комплекс полностью, чтобы исключить другие причины задымления.