В торговом центре «Башня» в Тракторозаводском районе загорелся второй этаж. Сработала пожарная сигнализация. Почти сто покупателей и сотрудников торгового комплекса вышли на улицу.
Челябинский пожарно-спасательный гарнизон выехал на место, но на этот момент не было ни огня, ни людей в здании. Установлена причина возгорания — короткое замыкание светильника в одном из отделов на втором этаже. Так как отдел оперативно обесточили, дальнейшего возгорания и распространения огня, к счастью, не произошло.
Пострадавших нет.
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