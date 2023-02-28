Из торгового комплекса «Башня» в Челябинске эвакуировали людей

Причина — пожар на втором этаже

В торговом центре «Башня» в Тракторозаводском районе загорелся второй этаж. Сработала пожарная сигнализация. Почти сто покупателей и сотрудников торгового комплекса вышли на улицу.



Челябинский пожарно-спасательный гарнизон выехал на место, но на этот момент не было ни огня, ни людей в здании. Установлена причина возгорания — короткое замыкание светильника в одном из отделов на втором этаже. Так как отдел оперативно обесточили, дальнейшего возгорания и распространения огня, к счастью, не произошло.



Пострадавших нет.

