Из СИЗО подмосковной Истры сбежали пятеро заключенных

Один из них — убийца крупного бизнесмена Владимира Муругова

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В ночь на пятницу, 6 августа, из следственного изолятора в городе Истра сбежали пятеро заключенных. Информацию об этом подтвердили в прокуратуре Московской области.

Побег случился глубокой ночью. По предварительным данным, мужчинам удалось сбежать, сломав форточку для кормления в двери камеры. После этого они спокойно прошли весь изолятор, сбили навесной замок и убежали. Появилась видеозапись, на которой заключенные идут мимо жилого дома почти в 3 часа ночи.

Известно, что сбежали заключенные Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди — обвиняемый в громком убийстве крупного бизнесмена, «колбасного короля» Владимира Муругова и похищении адвоката Завгороднего.