Из окна многоэтажного дома в Челябинске выпала девушка

Пострадавшая получила множественные травмы

Сегодня, 24 июня, из окна многоквартирного дома в Челябинске выпала 20-летняя девушка. Спасатели эвакуировали ее с козырька пристроя. Пострадавшую госпитализировали с множественными травмами. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе горздрава.

ЧП случилось рано утром в доме № 47 по улице Молодогвардейцев. 20-летняя девушка упала из окна девятого этажа на козырек рядом стоящего пристроя.

По данным очевидцев, в это утро пострадавшая поругалась со своим молодым человеком, а после падения челябинки парня в квартире не оказалось. Соседи предполагают, что он сбежал. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиция и скорая помощь.

«У девушки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, вывих шейных позвонков, открытый перелом голеностопного сустава, ушибы грудной клетки и таза», — рассказали в горздраве.

Пострадавшую госпитализировали в ОКБ № 3.