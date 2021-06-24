Сегодня, 24 июня, из окна многоквартирного дома в Челябинске выпала 20-летняя девушка. Спасатели эвакуировали ее с козырька пристроя. Пострадавшую госпитализировали с множественными травмами. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе горздрава.
ЧП случилось рано утром в доме № 47 по улице Молодогвардейцев. 20-летняя девушка упала из окна девятого этажа на козырек рядом стоящего пристроя.
По данным очевидцев, в это утро пострадавшая поругалась со своим молодым человеком, а после падения челябинки парня в квартире не оказалось. Соседи предполагают, что он сбежал. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиция и скорая помощь.
«У девушки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, вывих шейных позвонков, открытый перелом голеностопного сустава, ушибы грудной клетки и таза», — рассказали в горздраве.
Пострадавшую госпитализировали в ОКБ № 3.