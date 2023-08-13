Из Челябинской области выдворят 14 мигрантов

В регионе прошел второй день проверок мест жительства и работы иностранных граждан

Во второй день массовых проверок иностранцев в рамках мероприятия «Нелегальный мигрант» полицейские Челябинской области выявили около 140 нарушений. Также установлены местные жители, которые нелегально прописывали мигрантов в своих квартирах, сообщили 13 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Пресечено 138 нарушений, из них 99 связаны с нарушениями правил пребывания на территории России и 32 — с нарушением порядка осуществления трудовой деятельности. Судебными органами принято 14 решений об административном выдворении иностранных граждан, в том числе 9 с помещением в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области. Принудительно удалено из страны 10 иностранцев»,— рассказали в ведомстве.

В отношении двух жителей ближнего зарубежья возбудили уголовные дела за нелегальное пересечение государственной границы. 10 иностранцам запретили въезд в страну. Также полицейские выявили 14 фактов фиктивной постановки жителей стран СНГ на миграционный учет.

Кроме того, правоохранители проверили сельскохозяйственное угодье, где сбором овощей занимались более 70 мигрантов. Оказалось, что с 14 из них работодатель заключил договор, но не сообщил об этом в установленный срок. Теперь ему грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого работника либо приостановка деятельности угодья на 90 суток.