Из Челябинской области выдворили иностранца за оправдание терроризма

Ранее мужчина был осужден и оштрафован

Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли деятельность гражданина иностранного государства. Мужчина публично оправдывал идеи запрещенной в России террористической организации («Исламское государство»). Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

В 2021 году мужчина был осужден Центральным окружным военным судом в Екатеринбурге по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Виновный был приговорен к штрафу в 200 тысяч рублей, лишился возможности получить гражданство РФ и был выдворен из страны на 50 лет.

«Для сотрудников органов безопасности одной из приоритетных задач является борьба с международным терроризмом. По материалам УФСБ в 2021 году судом признаны виновными и приговорены к срокам от одиннадцати до двадцати трех лет лишения свободы 3 члена региональной структуры международной террористической организации „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“, деятельность которой запрещена на территории РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.