Из Челябинской области выдворили 16 иностранцев за нарушение пропускного режима через границу

Всего выявили 45 нарушителей

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области совместно с региональным пограничным управлением, Госавтоинспекцией при силовой поддержке Росгвардии выявили нарушителей миграционного законодательства в пункте пропуска Бугристое.

20 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение режима въезда в Россию.

«16 граждан ближнего зарубежья выдворены из страны без возможности возвращения», — рассказали в региональном полицейском главке.

С начала года из страны выдворены 1156 мигрантов и еще 112 находятся в Центре временного содержания до оформления им свидетельств о возвращении на родину.