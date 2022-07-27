Из Челябинской области в 2022 году выдворили почти 500 нелегалов

Еще 57 иностранцев ожидают высылки в центрах временного содержания

Управление по вопросам миграции МВД России по Челябинской области проводит массовые проверки иностранных граждан, чтобы вычислить нелегалов и выдворить их из страны. С начала 2022 года из Челябинской области депортировали почти 500 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



Из пойманных нелегалов 66 — освободившиеся из мест лишения свободы. Девять уже выслали из страны, а 57 ожидают выдворения в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД.

За прошедший год более тысячи мигрантов получили запрет на въезд Россию, для 409 человек принято решение о сокращении срока пребывания. Если иностранцы не получат разрешения или гражданство вовремя, то их принудительно вышлют из страны.