Из Челябинской области депортируют еще 15 иностранцев-нарушителей

Полицейские проверили мигрантов на границе с Казахстаном

В Троицком районе у пункта пропуска «Бугристое» полицейские вместе с сотрудниками ФСБ проверили въезжающих в Челябинскую область иностранцев. В результате правоохранители выявили 22 нарушения, в отношении 15 мигрантов решается вопрос о депортации, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Всего правоохранители проверили более 90 иностранцев. Помимо мигрантов-нарушителей они задержали 22-летнего свердловчанина, который перевозил незаконно находившихся в России иностранцев. В отношении его возбудили административное дело об оказании услуг иностранным лицам, находящимся в РФ с нарушением установленного порядка (часть 3 статьи 18.9 КоАП РФ).

В 2024 году в отношении мигрантов-нарушителей возбудили уже 1148 уголовных дел; 3,5 тысячи иностранцев отказали во въезде в Россию.