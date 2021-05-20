Из челябинской кулинарии украли оборудование и мебель

Ущерб превысил один миллион рублей

В Металлургическом районе Челябинска из кулинарии похитили оборудование и мебель на сумму более одного миллиона рублей. Подозреваемый задержан полицейскими, сообщили сегодня, 20 мая, в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В полицию обратилась сотрудница кулинарии, расположенной по улице Дружбы. Она заявила об исчезновении оборудования для приготовления пищи, витрины, вентиляционной системы, стола, стульев, холодильника.

Полицейские задержали неработающего, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 33-летнего местного жителя. Установлено, что подозреваемый делал ремонт в кулинарии. В один из дней он нанял грузовой автомобиль и вывез оборудование и мебель. Похищенное он продал за 25 тысяч рублей. Деньги потратил.

Похищенное имущество найдено. После проведения следственных действий его вернут хозяину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до десяти лет.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.