Из челябинского аэропорта эвакуировали людей из-за курящего пассажира

Длительных задержек рейсов не последовало

Ночью 13 октября из аэропорта Курчатов в Челябинске эвакуировали людей из-за задымления. Причиной ЧП стала брошенная одним из пассажиров непотушенная сигарета в туалете воздушной гавани, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В стерильной зоне аэропорта пассажир курил в туалете и бросил окурок в технологическую шахту, вследствие чего произошло оплавление обшивки трубы, задымление в VIP-зале, сработка противопожарных датчиков»,— уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего проводится проверка.

Судя по онлайн-табло, расположенном на сайте аэропорта, часть рейсов задержали, остальные следовали по расписанию.