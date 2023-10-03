Из Челябинска выдворили сторонника террористической организации

Мужчина скрывался от уголовного преследования

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По постановлению Ленинского районного суда Челябинска из России выдворили иностранца, причастного к международной террористической организации, сообщили в УФСБ по региону.

«По решению суда за нарушение режима пребывания в стране он был выдворен за пределы Российской Федерации и арестован на родине, где он скрывался от уголовного преследования за участие в незаконном вооруженном формировании», — рассказали в ведомстве.

Мужчину задержали сотрудники УФСБ, материалы дела в суд направлены управлением по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области.