По постановлению Ленинского районного суда Челябинска из России выдворили иностранца, причастного к международной террористической организации, сообщили в УФСБ по региону.
«По решению суда за нарушение режима пребывания в стране он был выдворен за пределы Российской Федерации и арестован на родине, где он скрывался от уголовного преследования за участие в незаконном вооруженном формировании», — рассказали в ведомстве.
Мужчину задержали сотрудники УФСБ, материалы дела в суд направлены управлением по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области.