Из Челябинска выдворили ранее судимого сторонника террористической организации

Ранее мужчина отбывал наказание за незаконную деятельность

По решению Тракторозаводского районного суда Челябинска из страны выдворен гражданин одной из стран Азии за членство в международной террористической организации. Об этом сегодня, 10 января, сообщили в УФСБ по региону.

Ранее мужчина получил российское гражданство, а затем отбывал наказание за попытку террористического акта и насильственного захвата власти (статьи 205.5 УК РФ и 278 УК РФ). С целью недопущения возможной противоправной деятельности виновного было отменено решение о его приеме в гражданство Российской Федерации.