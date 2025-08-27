Из Челябинска в Таджикистан экстрадировали мужчину, обвиняемого в экстремизме

Он находился в розыске

Полицейские Челябинска задержали 45-летнего гражданина Таджикистана, которого разыскивали на родине по обвинению в экстремизме, захвате заложников, пытках и совершении других преступлений. Его экстрадировали в республику, сообщили в пресс-службе МВД Таджикистана.

«В результате сотрудничества МВД Таджикистана с зарубежными партнерами гражданин Бахриддин Миров, известный по прозвищу Ходжи-Файз, был задержан в Челябинске и экстрадирован в республику»,— сообщили в ведомстве.

В МВД также призвали граждан обратиться в ведомство в случае, если у них есть информация о совершенных Бахриддином Мировым преступлениях или они сами стали жертвами его действий.

В Челябинской области правоохранители постоянно контролируют соблюдение миграционного законодательства. К нарушителям применяют строгие меры. Так, с начала 2025 года из региона выдворили свыше 400 иностранцев-нарушителей, а также депортировали более 50 мигрантов, отбывших наказание за совершение тяжких преступлений.