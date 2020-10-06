СК возбудил уголовное дело за истязания детей в Среднеуральском женском монастыре

По данным ведомства, противоправные действия совершались на протяжении 15-и лет.

Послушать 00:00

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний детей в Среднеуральском женском монастыре. Об этом стало известно сегодня, 6 октября. Напомним, монастырь стал скандально известен после того, как его захватил лишенный сана и отлученный от церкви схимонах Сергий, в миру — Николай Романов.



Уголовное дело возбуждено по признакам преступления по пунктам «а, г» части 2 статьи 117 («Истязание») и части 1 статьи 139 («Нарушение неприкосновенности лица») Уголовного кодекса России. Как сообщает пресс-служба следственного комитета страны, истязательства происходили в течение 15 лет, с 2004 по 2019 годы. Детям причинялись физические и психологические страдания, а также регулярные побои. Всего от действий неизвестных на данный момент лиц пострадали семеро несовершеннолетних, добавили представители СК.

«Противоправные действия в отношении четверых детей совершались в период проживания несовершеннолетних на территории монастыря без своих законных представителей, что стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения неустановленными должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих обязанностей»,— рассказали «Первому областному» представители следственного комитета России.

Сейчас в СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют, кто именно был причастен к преступлениям.

Напомним, Среднеуральский женский монастырь в 2020 году оказался в центре внимания после того, как духовник и основатель отец Сергий стал говорить в своих проповедях о «псевдопандемии» COVID-19. После его заявлений о «электронном лагере сатаны» и лишении россиян «свободы и работы», церковный суд лишил Сергия сана. При этом схимонах продолжил проводить службы, после чего его отлучили от церкви.